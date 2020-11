Gesellschaft

15:31 Uhr | 21.11.2020

Mehr Menschen in Kliniken

433 Neuinfektionen zum Samstag

Das Corona-Infektionsgeschehen in Hamburg befindet sich weiterhin auf einem hohen Niveau. Seit Freitag meldet der Senat 433 neue bestätigte Fälle in Hamburg. Der Inzidenzwert, also die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner sinkt allerdings weiter auf 134,4 Neuinfektionen. Dagegen steigt die Zahl der Personen die in Hamburgs Krankenhäusern behandelt werden auf 320 an, 89 davon in intensivmedizinischer Behandlung. Diese Angabe mit Stand vom Freitag.