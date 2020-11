Sport

17:30 Uhr | 20.11.2020

Sonntag ist Bochum zu Gast im Volksparkstadion

Thioune kann aus dem Vollen schöpfen

Der HSV will auch nach der Länderspielpause seine ungeschlagene Serie weiter fortführen. Nachdem es zuletzt ausgerechnet in den Nord-Duellen gegen St. Pauli und Kiel nur zu einem Remis gereicht hat, sollen am Wochenende wieder drei Punkte her. Gegen Bochum steht Daniel Thioune sogar ein Spieler überraschend doch zur Verfügung.