Verkehr

15:04 Uhr | 20.11.2020

Einsparung von rund 7 Mio. Euro

Ehestorfer Heuweg: Neue Verkehrsführung für Bauarbeiten

Neue Verkehrsführung für die Bauarbeiten im Ehestorfer Heuweg. Wie der LSBG bekannt gab, solle eine extra angelegte Baustraße mit Begegnungsbuchten in der nächsten Bauphase dafür sorgen, dass Anlieger aus beiden Richtungen alle betroffenen Grundstücke erreichen können. Dadurch will der LSBG auf die Bedürfnisse der Anwohnerinnen und Anwohner einzugehen. Gleichzeitig werde durch diese Lösung auch ein wirtschaftlich vertretbarer Bauablauf gewährleistet. Die Baumaßnahmen sollen im Frühjahr 2021 fortgesetzt werden. Die voraussichtliche Bauzeit verringere sich auf ein Jahr. Bei einer Fortführung des bisherigen Blockverkehrs mit Ampelschaltung war eine Bauzeit von drei Jahren als realistisch veranschlagt worden. Außerdem hätten die Arbeiten so rund sieben Millionen Euro mehr gekostet. Deshalb war auch der Vertrag mit der bisherigen Baufirma aufgehoben und neu ausgeschrieben worden.