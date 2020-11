Gesellschaft

14:50 Uhr | 20.11.2020

Aufnahme der Kinderrechte in das Grundgesetz gefordert

Heute ist Tag der Kinderrechte

Heute ist Tag der Kinderrechte. Aus diesem Anlass haben der Kinderschutzbund, die Budnianer Hilfe zusammen mit Sozialsenatorin Leonhard ein Graffito auf dem Platz der Kinderrechte in Hamburg-Hamm enthüllt. Sie fordern die Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz. Das Graffito mit dem Motto „Support your local kids #kinderrechte!“ wird versteigert. Die Einnahmen sollen Kinderschutzprojekten zugute kommen. Das Kunstwerk war in den vergangenen Wochen unter anderem von den Graffiti-Kids aus dem Esche-Jugendhaus gestaltet worden.