Gesellschaft

14:25 Uhr | 20.11.2020

Corona-Update in Hamburg

346 Neuinfektionen gemeldet

Die Gesundheitsbehörde hat am Freitag 362 neue Corona-Fälle gemeldet. Das sind 173 weniger als am Freitag vergangener Woche. Die 7-Tage-Inzidenz geht etwas zurück auf 139,4. In den Hamburger Krankenhäusern sind, Stand gestern, 315 Covid-19-Patienten in Behandlung, 85 von ihnen auf Intensivstationen. Laut Institut für Rechtsmedizin ist das neue Corona-Virus bisher bei 281 Personen in Hamburg als Todesursache nachgewiesen worden.