Stadtgespraech

18:45 Uhr | 19.11.2020

Rabe: Mehr Infektionen außerhalb der Schule

Senator plant Studie zu Corona an Schulen

Corona stellt uns vor viele Fragen. Einige der wohl meist diskutierten derzeit: Wie betroffen sind die Schulen? Wie gefährdet sind Schülerinnen und Lehrer? Heute meldet die Schulbehörde 49 Neu-Infektionen an insgesamt 39 Schulen. Das Ausbruchsgeschehen in den Bildungshäusern sei laut Senator Rabe allerdings nicht auf die Schulen selbst zurückzuführen. Die allermeisten würden sich außerhalb der Schule infizieren. Um das zu belegen, will der Senator eine Studie in Auftrag geben und stellte heute schon einmal eigene Zahlen vor.