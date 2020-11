Gesellschaft

18:08 Uhr | 19.11.2020

Bundeswehr hilft bei Kontaktverfolgung und Symptomkontrolle

Unterstützung für die Gesundheitsämter

Zu Hunderten arbeiten sie täglich daran, die Pandemie einzudämmen: Die Mitarbeitenden in den Gesundheitsämtern. Sie telefonieren, sie recherchieren und versuchen, Kontakte nachzuverfolgen. Denn es gilt, Infektionsketten zu durchbrechen. Weil die Gesundheitsämter an ihre Grenzen stoßen, werden sie von Bundeswehrsoldaten unterstützt. So auch das Gesundheitsamt in Harburg.