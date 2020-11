Verkehr

18:06 Uhr | 19.11.2020

Sanierung weiterhin denkbar

SPD-Altona gegen Neubau der Sternbrücke

Die SPD Altona fordert einen Ingenieurswettbewerb für den Neubau bzw. die Sanierung der Sternbrücke. Der Entwurf müsse sich deutlich besser an das nähere Brückenumfeld anpassen als die geplante Variante der Deutschen Bahn. Der aktuelle Entwurf sprenge in dieser Dimension schlichtweg das städtebauliche Bild der Sternschanze, so der neue Vorsitzende der Altonaer SPD Sören Platten. Auch eine Sanierung sei weiterhin denkbar. Ein Antrag für den Ingenieurswettbewerb um einen neuen Sternbrücken-Entwurf soll an den Landesparteitag gestellt werden.