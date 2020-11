Sport

17:38 Uhr | 19.11.2020

Kiezkicker zu Gast bei formstarken Paderbornern

St. Pauli will Wiedergutmachung

Wiedergutmachung. So lautet die klare Devise beim FC St. Pauli vor dem Auswärtsspiel am Sonnabend beim SC Paderborn. Das 0:3 gegen den KSC vor der Länderspielpause ließ die Kiezkicker auf einen Abstiegsplatz zurückfallen. Doch mit den Ostwestfalen wartet das derzeit formstärkste Team in der 2. Bundesliga. Es droht also eine Menge Arbeit für die bisher so wackelige Pauli Defensive.