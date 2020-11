Gesellschaft

15:20 Uhr | 19.11.2020

Corona-Update in Hamburg

659 Neuinfektionen gemeldet

Erneut hohes Corona-Infektionsgeschehen in Hamburg. Seit Mittwoch sind 659 neue Fälle gemeldet worden. Das ist nur einer weniger als am Donnerstag vergangener Woche, als die Anzahl der Neuinfektionen einen neuen Höchststand erreicht hatte. Die 7-Tage-Inzidenz bleibt bei 148,5. In den Hamburger Krankenhäusern sind, Stand gestern, 310 Covid-19-Patienten in Behandlung, 79 von ihnen auf Intensivstationen. Laut Institut für Rechtsmedizin ist das neue Corona-Virus bisher bei 281 Personen in Hamburg als Todesursache nachgewiesen worden.