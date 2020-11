Verkehr

18:28 Uhr | 18.11.2020

Für die Hamburger Hochbahn

Neue U-Bahn-Werkstatt in Billstedt

Die neue U-Bahn-Werkstatt in Billstedt hat ihren Regelbetrieb aufgenommen. In der Werkstatt sollen vor allem Wartungs- und Inspektionsarbeiten durchgeführt werden. Wie die HOCHBAHN bekannt gab, stehe hier außerdem auch eine Waschanlage für die Linien U2 und U4 zur Verfügung, in der täglich bis zu 21 Fahrzeuge von außen gereinigt werden können. Laut Verkehrssenator Anjes Tjarks würden durch den neuen Standort wortwörtlich die Weichen für den Hamburg-Takt und die Mobilitätswende gestellt werden. Gekostet hat die Anlage rund 44 Millionen Euro.