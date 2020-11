Stadtgespraech

17:38 Uhr | 18.11.2020

Olaf Nieß erklärt den Zweck der Zelte

Besonderes Winterquartier für die Schwäne

Wie jeden Herbst, ist Schwanenvater Olaf Nieß in diesen Tagen damit beschäftigt, seine Schützlinge ins Winterquartier zum Eppendorfer Mühlenteich zu bringen. So weit, so normal. In diesem Winter allerdings, müssen die Schwäne in Zelten untergebracht werden. Die werden derzeit noch aufgebaut. Dazu haben wir mit Schwanenvater Olaf Nieß gesprochen.