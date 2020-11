Politik

17:00 Uhr | 18.11.2020

Für mehr Schutz von Geflüchteten

Demonstration vor der Innenbehörde

Vor der Innenbehörde haben heute rund 50 Menschen für mehr Schutz von Geflüchteten im Rahmen der Corona-Pandemie demonstriert. Hintergrund ist die Unterbringung von 160 Personen in einem Ankunftszentrum in Rahlstedt. Die Demonstrierenden werfen der Innenbehörde grobe Fehler bei der Durchführung der Quarantäne-Regelungen vor. So seien die Maßnahmen zur Verhinderung der Vollquarantäne trotz Protesten missachtet worden. Gerade für Geflüchtete aus Kriegsgebieten bestehe neben der Ansteckungsgefahr auch die Gefahr der Retraumatisierung. Die Innenbehörde wollte sich zu dem Vorwurf heute nicht äußern.