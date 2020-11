Stadtgespraech

Laut Glücksatlas 2020

Norddeutsche am glücklichsten

In Hamburg und in Schleswig-Holstein sind die Menschen laut einer neuen Umfrage am glücklichsten. Thüringen bildet in diesem Jahr das Schlusslicht. Das hat der bundesweite Glücksatlas der Deutschen Post für das Jahr 2020 ergeben. Auf einer Skala von 0 bis 10 liege die Lebenszufriedenheit derzeit bei 6,74 Punkten und damit rund 6 Prozent niedriger als im Vorjahr. 80 Prozent der Befragten gaben außerdem an, froh darüber zu sein, während der Pandemie in Deutschland zu leben. Die Hauptsorge der Deutschen bleibe trotz des neuen Coronavirus der Klimawandel.