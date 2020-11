Stadtgespraech

09:51 Uhr | 18.11.2020

Nach etlichen "Schaufensterunfällen"

Poller in der Waitzstraße fertiggestellt

In der Waitzstraße in Altona stehen jetzt rund 60 neue Poller. Wie das Bezirksamt Altona gegenüber Hamburg1 bestätigte, sind die Baumaßnahmen gestern beendet worden. Die Aufsteller sollen künftig die sogenannten „Schaufensterunfälle“ in der Straße verhindern. In der Vergangenheit waren wiederholt Autos beim Einparken nicht rechtzeitig zum Stehen gekommen und in die Schaufenster von ansässigen Läden gekracht. Zwar handelte es sich bei den Unfällen um individuelle Fehlverhalten der Autofahrer, wegen der Häufigkeit der Unfälle sah das Bezirksamt jedoch Handlungsbedarf. Die neuen Poller haben insgesamt rund 150.000 Euro gekostet.