Gesellschaft

07:25 Uhr | 18.11.2020

Je 10.000 Unterschriften erreicht

Zwei neue Initiativen zustande gekommen

Gestern sind zwei neue Initiativen zustande gekommen. Das hat der Hamburger Senat nach der Prüfung durch die zuständigen Bezirksämter festgestellt. Die beiden Initiativen („Boden & Wohnraum behalten – Hamburg sozial gestalten! Keine Profite mit Boden & Miete!“ und „Neubaumieten auf städtischem Grund – für immer günstig! Keine Profite mit Boden & Miete!“) fordern zum einen ein grundsätzliches Verbot, Grundstücke und Wohnungen der Stadt zu veräußern und zum anderen eine Begrenzung des Mietzinses für auf städtischen Grundstücken neu gebaute Wohnungen. Am 19. Oktober hatten die beiden Initiativen ihre Unterschriftenlisten mit je 10.000 Stimmen bei den zuständigen Bezirksämtern eingereicht. Die Initiativen werden nun an an die Bürgerschaft weitergeleitet, die sich bis zum 16. Februar 2021 damit befassen muss.