15:03 Uhr | 17.11.2020

Wegen der Geflügelpest früher als sonst

Alsterschwäne ins Winterquartier umgezogen

Schwanenvater Olaf Nieß hat heute die ersten 60 Alsterschwäne ins Winterquartier gebracht. Die restlichen Schwäne sollen in den kommenden Tagen in das Quartier am Eppendorfer Mühlenteich umziehen. Zum Schutz vor der derzeit grassierenden Geflügelpest, sollen die Schwäne in Zelten untergebracht werden. Die rund 120 Alsterschwäne ziehen jährlich von November bis März ins Winterquartier. Durch Unterwasserpumpen ist das Wasser hier auch im Winter durchgängig eisfrei.