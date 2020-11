Gesellschaft

13:47 Uhr | 17.11.2020

424 neue Fälle gemeldet

Corona-Neuinfektionen wieder stark gestiegen

Das Corona-Infektionsgeschehen in Hamburg ist im Vergleich zu gestern wieder angestiegen. Heute hat die Gesundheitsbehörde 424 neue Fälle gemeldet. Das sind mehr als doppelt so viele wie von Sonntag auf Montag. Der Inzidenzwert liegt damit bei 156,3. Die hohen Zahlen hängen allerdings häufig mit Meldeverzögerungen vom Wochenende zusammen. In den Krankenhaus befinden sich stand gestern 306 Personen mit einer COVID-19-Infektion. 85 davon werden intensivmedizinisch betreut.