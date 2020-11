Blaulicht

13:08 Uhr | 17.11.2020

Marihuana-Plantage in der Wohnung entdeckt

Zwei Männer nach Explosion festgenommen

Nach der Explosion gestern Mittag in einem Wohnhaus in Barmbek-Nord, hat die Polizei zwei Männer vorläufig festgenommen. Die beiden 32- und 39-Jährigen stehen unter Verdacht, die Explosion fahrlässig herbeigeführt zu haben. Nach ersten Ermittlungen sollen die beiden Männer eine Marihuana-Plantage in der Wohnung betrieben haben. Zur Herstellung von Betäubungsmitteln nutzten sie offenbar Chemikalien, die zu der Explosion geführt haben sollen. Der 32-Jährige war am Dienstag mit schweren Brandverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 39-Jährige war leicht verletzt mit dem Fahrrad geflüchtet, konnte aber am Abend am Hauptbahnhof gefasst werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,19 Promille. Beide Männer sind inzwischen mangels Haftgründen wieder entlassen worden. Das Gebäude wurde von Baustatikern für unbewohnbar erklärt. Die Ermittlungen dauern an.