06:27 Uhr | 17.11.2020

Die Beleuchtung in der Mönckebergstraße hängt schon

Weihnachtsstimmung trotz Pandemie?

Die neue Weihnachtsbeleuchtung in der Mönckebergstraße soll am 23. November in Betrieb gehen und Lust auf Winter machen. Weihnachtsmärkte wird es vor dem 30.11. in keinem Fall geben, auch für die Zeit danach sieht es derzeit nicht gut aus. Immerhin: 24 Buden dürfen an 6 Standorten in der Innenstadt Schmalzgebäck, Bratwürste und Crepes anbieten. Reicht das aus, um die Lust auf Weihnachten zu wecken?