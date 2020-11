Blaulicht

16:46 Uhr | 16.11.2020

Wohnhaus-Fassade teilweise weggesprengt

Explosion in Barmbek-Nord

In einem Wohnhaus im Eckmannsweg in Barmbek-Nord ist es heute Mittag zu einer Explosion gekommen. Durch die Wucht wurde die Fassade des Gebäudes teilweise weggesprengt. Nach Angaben der Feuerwehr erlitt eine Person schwere Verbrennungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Mindestens eine weitere Person sei leicht verletzt worden. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Das Gebäude wurde geräumt, jetzt muss die Statik geprüft werden. Die Ursache der Explosion ist noch unklar. Laut Feuerwehr sei in der Wohnung aber kein Gasanschluss vorhanden gewesen. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.