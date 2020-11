Blaulicht

14:24 Uhr | 16.11.2020

Mehrere Kabel und Kinderwagen in Brand geraten

Kellerbrand in Mümmelmannsberg

Am Vormittag ist im Keller eines Hochhauses in der Straße Mümmelmannsberg ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr gegenüber Hamburg 1 bestätigte, seien ein Kinderwagen und mehrere Kabel in Brand geraten. Dabei sei eine Wasserleitung aus Kunststoff beschädigt worden. Verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr niemand. Die Brandursache ist noch unklar. Die weiteren Ermittlungen dauern an.