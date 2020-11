Stadtgespraech

14:22 Uhr | 16.11.2020

Zentrales Fundbüro bietet Alternative zu Präsenzveranstaltung

Versteigerung in Zeiten von Corona

Versteigerung von Fundsachen auch in Zeiten von Corona - Das Zentrale Fundbüro bietet ab heute eine Alternative für die abgesagte Präsenzveranstaltung an. Bis zum 01. Dezember können sich Interessierte online oder vor Ort in einem Einzelbesichtigungstermin unter anderem Schmuck, Werkzeuge und mobile Endgeräte anschauen. Die Anmeldefrist für einen Termin vor Ort endet am 20. November. Bei Interesse können die Auktionsteilnehmer schriftlich verbindliche Gebote abgeben. Weitere Informationen können auf der Internetseite des Fundbüros sowie auf dessen Twitter- und Instagram-Seite eingesehen werden.