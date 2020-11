Blaulicht

11:45 Uhr | 16.11.2020

HSV-Fans im Visier?

Vier Fahrzeuge ausgebrannt

In der Wendenstraße haben am Sonntagabend vier Fahrzeuge gebrannt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, die Fahrzeuge erlitten trotzdem einen Totalschaden. Bereits im Januar hatten in der Wendenstraße drei PKW gebrannt. Dabei hatten die Autos unter anderem das Kennzeichen HH-SV. Die Polizei ermittelt derzeit wegen Brandstiftung, eine Person konnte noch im Rahmen einer Direktfahndung festgenommen werden. Ob es bei den Taten einen Zusammenhang gibt und ob es sich dabei um einen gezielten Angriff auf HSV-Fans handelt, konnte die Polizei nicht bestätigen.