Politik

08:24 Uhr | 16.11.2020

Keine Aussicht auf Lockerungen der Corona-Maßnahmen

Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin

Hamburg hat die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus noch einmal überarbeitet. So gilt die zehn Personen-Regel aus maximal zwei Haushalten jetzt auch in Fahrzeugen. Weiterhin müssen Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Versammlung ab 100 Personen eine Maske tragen. In Berlin beraten heute die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder mit Kanzlerin Angela Merkel über schärfere Corona-Beschränkungen. Dabei geht es Medienberichten zufolge um die weitere Reduzierung von Kontakten, strengere Masken-Regelungen an Schulen sowie strengere Maßnahmen beim Ausgehen. Am 23. November soll ein weiteres Treffen der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin stattfinden.