Blaulicht

06:51 Uhr | 16.11.2020

Zwei Personen verletzt

Nach Messerstecherei in Meiendorf

In einem Mehrfamilienhaus in Meiendorf ist es am Sonntagabend zu einer Messerstecherei zwischen mehreren Personen gekommen, dabei wurden zwei Personen verletzt. Nach einem Streit sollen sich die Jugendlichen zunächst geprügelt haben. Ein Anwohner alarmierte daraufhin die Polizei. Die Beamte haben noch vor Ort zwei Personen festgenommen. Die genauen Hintergründe der Tat werden jetzt ermittelt.