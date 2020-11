Gesellschaft

17:48 Uhr | 15.11.2020

Hamburg gedenkt Opfern von Krieg

Kranzniederlegungen in Ohlsdorf

Am Sonntag war Volkstrauertag. Aus diesem Anlass haben die Hamburgische Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit und Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher Kränze an der KZ-Gedenkstätte Neuengamme und am Mahnmal für Opfer nationalsozialistischer Verfolgung auf dem Friedhof Ohlsdorf niedergelegt. Damit will Hamburg Opfern von Krieg, NS-Gewaltherrschaft und Terrorismus auf der ganzen Welt gedenken.