Verkehr

17:17 Uhr | 15.11.2020

Max-Brauer-Allee bekommt temporären Fahrrad-Streifen

Neuer Pop-Up-Radweg in Altona

Wenn Sie öfters mit dem Fahrrad in Hamburg unterwegs sind, dann wissen Sie: In der Max-Brauer Allee kann es mitunter eng werden zwischen Autos, Bussen und Fußgängern. Ein extra Fahrradstreifen würde da deutlich mehr Komfort bieten. Ob das für die Straße in Altona zukünftig eine Option sein könnte, testet seit dem Wochenende nun ein so genannter Pop-Up-Radweg.