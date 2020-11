Blaulicht

13:58 Uhr | 15.11.2020

Nach Auseinandersetzung mit Schusswaffen im Oktober

Verdächtiger in Lurup festgenommen

Am Sonnabend hat die Hamburger Polizei einen 51-jährigen Mann in Lurup festgenommen. Er steht unter Verdacht, an einer Auseinandersetzung mit Schusswaffen Anfang Oktober beteiligt gewesen zu sein. Ein weiterer mutmaßlicher Mittäter war bereits vor drei Wochen in Berlin festgenommen worden. Beide Verdächtigen befinden sich in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.