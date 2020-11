Blaulicht

13:14 Uhr | 15.11.2020

Polizei-Kontrolle im ÖPNV

650 Verstöße gegen Maskenpflicht

Die Hamburger Polizei hat in der Nacht zu Sonntag die Einhaltung der Maskenpflicht im ÖPNV kontrolliert. Insgesamt stellten die Beamten 650 Verstöße gegen die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung fest. Außerdem wurden knapp 450 Personen ohne gültigen Fahrschein registriert. Die Kontrollen fanden sowohl in U- und S-Bahn statt als auch an den Bahnhöfen, am ZOB und in den Hafenfähren. Insgesamt wurden mehr als 17.500 Fahrgäste überprüft. Insgesamt waren über 150 Mitarbeiter der Hamburger Polizei, Bundespolizei, der HOCHBAHN und der S-Bahn Hamburg im Einsatz.