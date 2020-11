Gesellschaft

12:47 Uhr | 15.11.2020

Deutlich weniger Fälle als am Vortag

243 Corona-Neuinfektionen

Deutlich weniger Corona-Neuinfektionen in Hamburg. Seit Sonnabend sind 243 weitere Fälle gemeldet worden. Am Vortag waren es noch 528 neue Fälle gewesen. Am Wochenende werden jedoch generell weniger Fälle gemeldet, da nicht alle Gesundheitsämter ihre Zahlen zur Verfügung stellen. Der 7-Tage-Inzidenz-Wert sinkt auf 162,3. In den Hamburger Krankenhäusern werden, Stand Freitag, 273 Covid-19-Patienten behandelt, 77 von ihnen auf Intensivstationen. Laut Angaben des Instituts für Rechtsmedizin ist das Coronavirus bisher bei 262 Personen in Hamburg als Todesursache nachgewiesen worden.