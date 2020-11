Sport

12:57 Uhr | 14.11.2020

Jahresbilanz veröffentlicht

HSV: Minus von 6,7 Millionen Euro

Rote Zahlen beim HSV. Der Zweitligist verbucht in seiner Jahresbilanz per 30. Juni dieses Jahres ein Minus von 6,7 Millionen Euro. Das geht aus dem Jahresabschlussbericht hervor, den der Aufsichtsrat der Fußball AG gebilligt hat. Wesentlich verantwortlich für den Fehlbetrag sei die Corona-Pandemie, so der HSV Finanzvorstand. Es ist bereits das zehnte Jahr in Folge, in dem der HSV rote Zahlen verzeichnet.