Blaulicht

12:07 Uhr | 14.11.2020

Shishas und Glücksspielautomaten in Betrieb

Tonndorf: Polizei löst illegale Party auf

In der Nacht zu Sonnabend hat die Hamburger Polizei in der Ahrensburger Straße eine illegale Party aufgelöst. Zivilfahnder hatten gegen 1 Uhr nachts bemerkt, dass mehrere Autos um den Sportstreff geparkt waren und Personen herumliefen. Außerdem waren die Fenster auf der Vorderseite des Gebäudes blickdicht verklebt worden. Nachdem die Polizisten sich Zugang verschafft hatten, stellten sie fest, dass die Anwesenden einen Hintereingang des Gebäudes genutzt hatten. Insgesamt wurden sieben Personen angetroffen. Es waren Shishas und Glücksspielautomaten in Betrieb, so ein Sprecher der Polizei gegenüber Hamburg 1. Der Sportstreff wurde anschließend geräumt und geschlossen.