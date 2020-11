Gesellschaft

18:08 Uhr | 13.11.2020

Prozessauftakt nach Familiendrama

Vater wegen versuchten Mordes vor Gericht

Prozessauftakt nach Familiendrama. Seit heute muss sich ein 50-jähriger Mann vor dem Landgericht verantworten. Er hatte am 1. Mai dieses Jahres mutmaßlich versucht, seine Familie zu töten. Nachdem er in die Wohnung seiner geschiedenen Exfrau und der gemeinsamen zwei Kinder eingedrungen war, übergoss er seine Familie mit Benzin und entzündete es. Alle überlebten, Sohn und Frau erlitten jedoch lebensbedrohliche Verbrennungen. Zuvor hatte der Angeklagte seiner Frau bereits Stich- und Schnittverletzungen zugefügt. Der 50-Jährige setzte schließlich auch die Wohnung in Brand. Die Anklage lautet nun: Versuchter Mord in vier Fällen und schwere Brandstiftung. Es sind 10 weitere Prozesstage angesetzt. Mit einem Urteil wird im Januar gerechnet.