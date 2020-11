Sport

17:31 Uhr | 13.11.2020

Stadt will Sportanlagen sanieren

Die Stadt Hamburg will fünf Sportstätten sanieren und ausbauen. Für dieses Vorhaben erhält sie rund 7,4 Millionen Euro aus dem „Investitionspakt Sportstätten“, der in diesem Jahr erstmals vom Bund bereitgestellt wird. Das gaben die Behörde für Stadtentwicklung und die Sportbehörde heute bekannt. Zusätzlich investiert auch die Stadt rund 2,5 Millionen Euro in die Instandsetzung der fünf Anlagen.