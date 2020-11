Gesellschaft

14:48 Uhr | 13.11.2020

Aktuelle Corona-Zahlen für Hamburg

535 weitere Fälle

Das Corona-Infektionsgeschehen in Hamburg bleibt weiterhin hoch. Seit Donnerstag sind 535 weitere Fälle gemeldet worden. Der 7-Tage-Inzidenz-Wert steigt somit auf 167,9. In den Hamburger Krankenhäusern werden, Stand Donnerstag, 282 Covid-19-Patienten behandelt, 71 von ihnen auf Intensivstationen. Laut Angaben des Instituts für Rechtsmedizin ist das Coronavirus bisher bei 262 Personen in Hamburg als Todesursache nachgewiesen worden.