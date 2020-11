Stadtgespraech

14:03 Uhr | 13.11.2020

7,4 Millionen vom Bund

Stadt will Sportstätten sanieren

Die Stadt Hamburg will fünf Sportstätten sanieren und ausbauen. Für dieses Vorhaben erhält sie rund 7,4 Millionen Euro aus dem „Investitionspakt Sportstätten“, der in diesem Jahr erstmals vom Bund bereitgestellt wird. Das gaben die Behörde für Stadtentwicklung und die Sportbehörde heute bekannt. Zusätzlich investiert auch die Stadt rund 2,5 Millionen Euro in die Instandsetzung der fünf Anlagen. Ausreichend verfügbare, baulich gut ausgestattete und barrierefreie Sportstätten seien ein wertvoller Baustein für lebendige, stabile Quartiere, so Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt. Der Investitionspakt Sportstätten ist Teil des Konjunktur- und Krisenbewältigungsprogramms der Bundesregierung und ist insgesamt mit 636,8 Millionen Euro ausgestattet. Bis 2024 sollen davon 15,3 Millionen Euro nach Hamburg fließen.

Auf dem Sportplatz Königshütter Straße in Dulsberg soll als Ersatz des bestehenden Umkleidegebäudes ein neues Funktionsgebäude mit integrierter Gymnastikhalle, Bewegungsräumen für Reha- und Fitnessangebote sowie modernen Funktionsräumen gebaut werden. Die Baseballanlage am Mittleren Landweg im Bezirk Bergedorf soll für rund 800.000 Euro modernisiert werden und eine neue Tribüne erhalten. Auf der bereits modernisierten Sportanlage Alter Postweg in Harburger soll das Umkleidegebäude für rund eine Million Euro modernisiert und somit barrierefrei werden. Eine weitere Maßnahme aus dem Bezirk Harburg betrifft die Freiflächen entlang des Außenmühlenwegs in Wilstorf-Reeseberg. Hier sollen eine Laufstrecke und Fitnessbereiche angelegt werden. Im Bezirk Eimsbüttel werden die Sportflächen auf der dortigen Wolfgang-Meyer-Sportanlage an der Hagenbeckstraße zur besseren Flächenausnutzung entwickelt. Die Gesamtkosten liegen bei rund 5,2 Millionen Euro, aus dem Investitionspakt werden rund 3,9 Millionen Euro finanziert.