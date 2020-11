Stadtgespraech

13:58 Uhr | 13.11.2020

Geflügelpest: Bisher sechs Fälle in Hamburg

Alsterschwäne: Früher ins Winterquartier?

Aufgrund der Geflügelpest, die bei bisher sechs Wildvögeln in Hamburg nachgewiesen wurde, könnten auch die Alsterschwäne möglicherweise früher ins Winterquartier gebracht werden. Man müsse das Infektionsgeschehen weiterhin genau beobachten, so eine Sprecherin des Bezirksamts Nord. Von der Allgemeinen Stallpflicht, die für andere Tiere wie Hühner, Enten und Gänse seit heute gilt, seien die Alsterschwäne jedoch ausgenommen. Wie auch schon beim letzten größeren Ausbruch der Geflügelpest im Jahr 2016, werde man die Tiere im Winterquartier jedoch wahrscheinlich auch in diesem Jahr wieder in Zelten unterbringen, um sie besser vor dem Erreger zu schützen. Die benötigten Zelte seien schon bestellt worden.