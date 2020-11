Verkehr

17:54 Uhr | 12.11.2020

Vertrag mit jetziger Baufirma beendet

Verzögerungen am Ehestorfer Heuweg

Verzögerung der Sanierungsarbeiten am Ehestorfer Heuweg: Offenbar lassen sich die Bauarbeiten mit dem zuletzt eingerichteten Blockverkehr nicht in einem vertretbarem Zeit- und Kostenrahmen durchführen. Das hat eine Evaluation des ersten Bauabschnitts durch den Landesbetrieb Brücken und Gewässer ergeben. In enger Abstimmung mit der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende sei deshalb nun der Vertrag mit der jetzigen Baufirma beendet worden, so der LSBG. Für die verbliebenen Arbeiten werde nun ein neues Bauverfahren abgestimmt, um die bereits erhöhten Gesamtkosten nicht noch weiter zu steigern. Eine detaillierte Kostenübersicht werde derzeit noch erarbeitet.