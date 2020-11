Stadtgespraech

17:37 Uhr | 12.11.2020

Vier weitere Gebiete ab 18. Dezember

Neue Bewohnerparkgebiete in Altona

In Altona treten in den Bereichen Nord und Altstadt noch in diesem Jahr vier neue Anwohnerparkgebiete in Kraft. Das gab der Landesbetrieb Verkehr heute bekannt. Ab dem 18. Dezember gilt in den Bereichen Große Bergstraße, Nobistor, Palmaille und dem Gerichtsvirtel eine Parkscheinpflicht mir einer Höchstparkdauer von drei Stunden. Anwohner mit einem Bewohnerparkausweis sind von dieser Regelung ausgenommen. Die Bewohnerparkausweise können ab dem 16. November an allen Standorten des Landesbetriebs Verkehr sowie online beantragt werden.