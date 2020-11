Kunst und Kultur

15:36 Uhr | 12.11.2020

Stärkung der kulturellen Bildung

Über 500.000 Euro für "Kultur & Schule"

Um die kulturelle Bildung an Schulen in Hamburg zu stärken, wird der Projektfonds „Kultur & Schule“ in diesem Jahr mit mehr als einer halben Million Euro ausgestattet. Das gab der Senat bekannt. Bereitgestellt wird das Geld von der Behörde für Kultur und Medien, der Schulbehörde sowie neun Hamburger Stiftungen. Die Stadt investiert insgesamt 305.000 Euro in Kooperationen von Künstlerinnen, Kreativen und Kulturinstitutionen mit Schulen. In der vierten Runde des Fonds habe eine Jury nun 27 weitere Projekte der Kulturellen Bildung zur Förderung ausgewählt. Dass sei auch deshalb gerade jetzt wichtig, weil Kinder und Jugendliche besonders unter den Einschränkungen durch die Corona-Maßnahmen gelitten hätten, so Kultursenator Carsten Brosda. Die nächste Antragsrunde für Projekte, die zwischen Mai und Dezember nächsten Jahres starten, beginnt am 1. Februar 2021.