Blaulicht

14:39 Uhr | 12.11.2020

Fahrzeug kracht gegen Mauer

Polizei ermittelt gegen Moritz Bleibtreu

Ermittlungen wegen Unfallflucht gegen Schauspieler Moritz Bleibtreu. Der in Hamburg aufgewachsene 49-Jährige soll gestern Abend laut Zeugenaussagen mit seinem Fahrzeug in Reinbek eine Mauer gerammt haben und sich daraufhin vom Unfallort entfernt haben. Beamte der Polizei trafen Bleibtreu in zu Hause an. Dieser bestritt aber den Wagen gefahren zu haben. Gegen den Schauspieler läuft jetzt ein Verfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sowie Beleidigung.