13:36 Uhr | 12.11.2020

Nach starkem Rückgang in den vergangenen Monaten

HHLA: Geschäfte nehmen wieder zu

Nachdem der Umsatz des Hamburger Hafenbetreibers HHLA in den vergangenen Monaten deutlich zurückgegangen war, nehmen die Geschäfte mittlerweile langsam wieder zu. Das geht aus dem aktuellen Quartalsbericht der HHLA hervor. Grund dafür sei vor allem die zunehmend wieder wachsende Wirtschaft in China. In den ersten neun Monaten des Jahres war der Umsatz im Hamburger Hafen aufgrund der Corona-Krise um über acht Prozent auf rund 960 Millionen Euro gesunken.