Blaulicht

12:19 Uhr | 12.11.2020

Fahrzeug prallt gegen zwei parkende Autos

Illegales Rennen in Rahlstedt?

In der vergangenen Nacht ist es in Rahlstedt zu einem schweren Unfall gekommen. Nach ersten Erkenntnissen, hatte der Fahrer eines PKW in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war gegen zwei parkende Autos geprallt. Die Fahrzeuge wurden schwer beschädigt, verletzt wurde jedoch niemand. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts auf ein illegales Rennen.