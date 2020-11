Blaulicht

18:09 Uhr | 11.11.2020

Nach Festnahmen letzte Woche in Alsterdorf

Tatverdächtiger Einbrecher ist Polizist

Nachdem in der vergangenen Woche drei mutmaßliche Einbrecher vom LKA 19 in Alsterdorf festgenommen worden waren, hat die Hamburger Staatsanwaltschaft nun bestätigt, dass es sich bei einem der Verdächtigen um einen Polizeibeamten handelt. Die drei Festgenommenen befinden sich nach wie vor in Untersuchungshaft. Insgesamt werde im Rahmen des Verfahrens gegen sechs Personen ermittelt.