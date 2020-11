Politik

18:02 Uhr | 11.11.2020

CDU kritisiert vor allem Corona-Schulpolitik

Bürgerschaft: Aktuelle Stunde zur Coronapolitik des Senats

Die Coronapandemie und die Coronapolitik des Senats waren heute wieder Thema der Aktuellen Stunde in der Bürgerschaft. Die Grünen hatte das Thema mit dem Titel “Nur miteinander stark: Mit Mut, Vernunft und Zusammenhalt durch die Pandemie” angemeldet. Während SPD und Grüne zum Durchhalten appellierten, kritisierte die CDU vor allem die Schulpolitik. Schulsenator Ties Rabe; SPD, widersprach der Kritik an der Schulpolitik. Alle 16 Länder hätten gemeinsam beschlossen, die Schulen so lange wie möglich geöffnet zu lassen. Hamburg werde nicht aus der Reihe tanzen.