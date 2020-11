Sport

18:01 Uhr | 11.11.2020

HSV versteigert "falsches" Gyamerah Trikot

Klaus Gjasula wird dem HSV beim kommenden Heimspiel gegen den VfL Bochum nicht zur Verfügung stehen. Dies bestätigte Sportdirektor Michael Mutzel. Grund ist der Wunsch des Mittelfeldspielers, in der Nations League für sein Heimatland Albanien spielen zu wollen. Im Anschluss muss der 30-jährige jedoch in Quarantäne und wird somit gegen den Tabellen-Sechsten nicht im Kader stehen. Gjasula wechselte im Sommer ablösefrei vom Bundesliga-Absteiger Paderborn an die Elbe.