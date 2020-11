Stadtgespraech

17:46 Uhr | 11.11.2020

Gesundheitsämter sollen entlastet werden

Zentrale Stelle zur Kontaktverfolgung

Auch heuna-Infte verzeichnet Hamburg ein hohes Corona-Infektionsgeschehen. Das Gebot der Stunde lautet also weiterhin: Kontaktreduzierung. Auch um die Gesundheitsämter zu entlasten. Denn die Kontaktnachverfolgung sei aktuell laut Gesundheitsbehörde kaum noch zu schaffen. Deshalb handelt Hamburg nun: Ab sofort soll eine zentrale Kontaktnachverfolgungsstelle in Wandsbek Entlastung bringen. Und dort haben wir uns heute umgeschaut. Scharfe Kritik an der zentralen Stelle kam heute von der CDU: Die Kontaktnachverfolgung funktioniere in Hamburg schon lange nicht mehr. Der rot-grüne Senat versuche jetzt panisch die negativen Folgen seines eigenen Führungsversagens der vergangenen 6 Monate auszubügeln. So Stephan Gamm der gesundheitspolitische Sprecher der CDU. ​