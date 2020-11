Gesellschaft

13:18 Uhr | 11.11.2020

Weiterhin hohes Infektionsgeschehen in Hamburg

396 Neuinfektionen

Das Corona-Infektionsgeschehen in Hamburg bleibt weiterhin hoch. Seit gestern hat die Gesundheitsbehörde 396 neue Fälle gemeldet. Der Inzidenzwert liegt damit bei 164,5. In den Krankenhäusern befinden sind Stand gestern 283 Infizierte, 71 davon auf der Intensivstation. Die Anzahl der Todesfälle, bei denen das Institut für Rechtsmedizin das Coronavirus als Todesursache nachgewiesen hat, ist binnen einer Woche um sechs weitere gestiegen. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie 262 Personen in Hamburg an der Erkrankung gestorben.