Blaulicht

12:43 Uhr | 11.11.2020

Feuerwehr muss Mann aus Auto befreien

Frontalunfall auf dem Billwerder Billdeich

Nach einem Frontalunfall auf dem Billwerder Billdeich musste die Feuerwehr am Mittwochmorgen einen Mann aus seinem zerstörten Auto befreien. Der Autofahrer war in einer Kurve auf nasser Straße von der Fahrbahn abgekommen und in den Gegenverkehr geraten. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden PKW. Ein Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Billwerder Billdeich dient derzeit vielen Autofahrern wegen Baustellen auf der Bundesstraße 5 als Schleichweg im Berufsverkehr.